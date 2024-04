CdS – Inter, Marotta rassicura i tifosi su due argomenti molto importanti

Ci ha messo la faccia, come sempre, e anche la voce. Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter e e tetragono del club nerazzurro, ieri ha approfittato del Premio Bearzot per lanciare ulteriori messaggi positivi sulle questioni che in questo momento di grande entusiasmo tengono comunque un po' in apprensione i tifosi. Lo sottolinea anche il Corriere dello Sport di oggi: