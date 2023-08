CdS – Inter, mercato finito? Spiraglio aperto per un ultimo colpo se…

"Con Pavard si è chiuso il mercato dell’Inter?", è la domanda che si fanno i tifosi nerazzurri in questo momento. Il Corriere dello Sport in edicola stamattina ha provato a chiarire il pensiero della dirigenza, quando mancano ormai poco più di 48 ore alla conclusione della finestra estiva di calciomercato. Questo il focus:

"Sulla carta sì, ma è il caso di lasciare aperto uno spiraglio per un altro centrocampista. Evidentemente, deve spuntare un’occasione (più dall’estero che dall’Italia) e, in ogni caso, dovrebbe comunque essere trovata una sistemazione a Sensi, che ha il contratto in scadenza nel 2024. Ad ogni modo, davanti alla necessità di avere un centrocampista strutturato, non è da escludere che venga trattenuto Agoume".