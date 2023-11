CdS – Inter, mese perfetto ma stancante: la sosta arriva nel momento giusto

L'Inter ha ingranato la sesta. La vittoria col Frosinone ha prolungato un filotto che ha permesso ai nerazzurri di mantenere la vetta in Serie A e proiettarsi proprio da capolista alla sfida contro la Juventus in programma dopo la sosta. Ne parla così il Corriere dello Sport di oggi: "L ’Inter mette sotto il Frosinone e risponde alla Juve. I nerazzurri chiudono il loro mese perfetto (6 vittorie su 6 tra una sosta e l’altra) riprendendosi la vetta solitaria della classifica. In attesa ovviamente dello scontro diretto a Torino, alla ripresa. La sensazione, comunque, è che la pausa arrivi nel momento giusto per la banda di Inzaghi, che ha patito più del previsto la sfida con i ciociari.