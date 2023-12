CdS – Inter, non solo Mkhi: altri 4 rinnovi avviati, Lautaro previsto per…

Mkhitaryan è una priorità per motivi puramente fiscali. Come raccontato, il rinnovo dell'armeno è quello che l'Inter punta a chiudere più rapidamente. Per la precisione, entro il 31 dicembre. Ma non è l'unico fascicolo aperto sulle scrivanie di viale della Liberazione. Si legge infatti sul Corriere dello Sport di questa mattinaa:

"Ad ogni modo, l’Inter è convinta di riuscire a chiudere nei tempi previsti. Ma quello dell’armeno è l’unico “caso”. Gli altri nerazzurri per cui sono stati avviati discorsi di rinnovo, vale a dire Lautaro, Dimarco, Darmian e Barella, sono infatti esclusi dal Decreto Crescita: per loro, quindi, non ci sono scadenze tassative. Ciò non toglie, però, che per il Toro la fumata bianca è previsto per l’inizio del nuovo anno. E anche per Dimarco siamo ormai in dirittura d’arrivo".