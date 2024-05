"L’Inter resterà di proprietà del fondo californiano almeno per 18 mesi. E per una ragione ben precisa". Lo scrive il Corriere dello Sport in edicola stamattina, facendo riferimento ad alcuni dettagli emersi in questi giorni nell'accordo tra Oaktree e Zhang e svelati IN ESCLUSIVA da Fcinter1908. Su questo il quotidiano fa chiarezza.