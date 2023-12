CdS – Inter, per Inzaghi stasera un osservato speciale: cambia il mercato se…

L'Inter è chiamata a valutazioni importanti. In questi giorni dovrà decidere come intervenire per rinforzare la rosa a disposizione di Inzaghi, per cui bisognerà osservare con ancora maggiore attenzione il campo. Anche dalle risposte che arriveranno dipenderà la strategia dei nerazzurri per la prossima sessione di mercato. Questo il focus del Corriere dello Sport:

"Inzaghi si augura di avere presto a disposizione il sostituto di Cuadrado che oggi si opererà al tendine d’Achille in Finlandia e che resterà fuori almeno 3 mesi. Si punta ad un esterno di ruolo, con Buchanan del Bruges in cima alle preferenze. Per il quale, però, occorre mettere in piedi un’operazione complicata, attraverso un prestito con obbligo di riscatto. Tutto in stand-by, invece, per l’attacco. Ufficialmente, là davanti non arriverà nessuno. Ma se Arnautovic e Sanchez non dovessero dare i segnali sperati, allora nulla è da escludere. Ecco perché, stasera, le attenzioni saranno tutte per l’austriaco".