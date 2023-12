CdS – Inter, per la destra interessa anche Nandez: in pole con Buchanan

Ci sarebbe anche il nome di Nahitan Nández sull'agenda dei dirigenti dell'Inter. Nonostante la netta smentita di qualche settimana fa di Beppe Marotta, il Corriere dello Sport tiene l'uruguaiano tra le ipotesi. Il quotidiano lo descrive come: "Pedina che interessa all’Inter e anche lui in scadenza. Come nuovo esterno destro l’uruguaiano è in pole assieme a Buchanan, classe 1999, che potrebbe arrivare dal Bruges in prestito con diritto di riscatto.

L’altro obiettivo è un difensore centrale, per il quale ormai da tempo le attenzioni sono focalizzate su Tiago Djaló («lo stiamo seguendo ed è molto interessante» ha confermato Ausilio). L’arrivo del portoghese permetterebbe di far avanzare Darmian a coprire il buco sulla destra, ma il calciatore del Lilla non gioca da 8 mesi per un infortunio e rappresenta un’incognita in termini di immediato utilizzo. I francesi chiedono 5 milioni subito e rischiano di perderlo a zero l’estate prossima".