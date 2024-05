Le scorse estati, come noto, hanno portato via dall'Inter qualche tassello importante. Sarà così anche quest'anno? La dirigenza farà il possibile per evitarlo, su chiara richiesta di Inzaghi, considerando anche un quadro economico in miglioramento. Ma come finanziare il mercato? Ne parla il Corriere dello Sport: "Ora c’è da guardare avanti. E capire, quindi, se Inzaghi riuscirà a trascorrere un’estate più tranquilla. Il fatto di non avere l’obbligo di cedere qualcuno per sostenere i conti del club è già una buona base di partenza.