CdS – Inter, tre big match nelle prossime quattro: si parte conto in sospeso

Nel prossimo mese ci si gioca tanto. L'Inter sa bene che in palio ci sono punti ancora più importanti, perché spesso contro dirette concorrenti nella lotta scudetto. Il cammino svolto finora anche contro le big lascia ben sperare, ma non bisognerà abbassare la guardia. Si legge sul Corriere dello Sport: "Se le 12 battute d’arresto dell’ultima Serie A sono ormai un ricordo sbiadito, balza all’occhio anche la capacità di Lautaro e compagni di non farsi distrarre o influenzare dagli impegni in Champions, come dimostra la vittoria nel derby prima della Real Sociedad oppure i successi contro Roma e Atalanta che rispettivamente hanno seguito e preceduto il doppio confronto con il Salisburgo, valso poi la qualificazione in anticipo agli ottavi.