CdS – Inzaghi, cinquina record nei derby: anche così si è fatto osannare

Sarà ancora una volta sfida fra di loro. Forse l'ultima, almeno per il momento. Perché se da un lato la panchina di Inzaghi è più salda che mai, dall'altro quella di Pioli è vicina al collasso. Per cui Milan-Inter ha un sapore ancora più particolare. Ne parla il Corriere dello Sport di questa mattina: "Ecco cosa emerge dall’intreccio tra Inzaghi e Pioli, forse gli allenatori più educati della Serie A, nell’ultimo anno anche i più tartassati. Hanno resistito in silenzio, senza urlare. Si fa presto a diventare eroi oppure bersagli. Dodici mesi fa chiedevano la testa di Simone, oggi osannato.