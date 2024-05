Presto l'incontro con la dirigenza per definire rinnovo di contratto e i piani per il futuro

Simone Inzaghi è pronto a legarsi ulteriormente all'Inter. Tutti i segnali portano in quella direzione, per cui è soltanto questione di tempo. Lo ha ribadito lui stesso anche ieri a Piacenza. E torna sull'argomento anche il Corriere dello Sport: "Sempre più Inter, con la volontà di far durare a lungo questo matrimonio. Simone Inzaghi ha mandato messaggi chiari in occasione dell’evento di ieri tenutosi al Palazzo Gotico di Piacenza, dov’è stato premiato dalla sindaca, Katia Tarasconi, per essere stato il primo piacentino ad aver vinto lo scudetto in Serie A. Una storia recente che riempie d’orgoglio tutto il mondo nerazzurro".