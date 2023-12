CdS – Lazio-Inter, per Inzaghi una finale: ci tiene al punto di…

Tra i vari aspetti da tenere in considerazione, c'è anche quello personale. Simone Inzaghi vola a Roma per Lazio-Inter per la terza volta da ex. I precedenti non gli sorridono di certo e la voglia di rivalsa aggiungerà grinta e motivazioni già altissime per motivi di classifica, visto che in palio ci sono punti che permetterebbero di allungare sulla Juventus.