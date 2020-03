Cds – Alla Lazio nessuno scappa come all’Inter e alla Juve. Il dubbio di Formello…

Il Corriere dello Sport va all’attacco degli stranieri di Inter e Juve, che sono tornati in patria con il consenso delle due società. Quelli dell’Inter hanno aspettato la fine della quarantena, quelli della Juve sono andati via prima.

“Nessuno scappa da Roma. La Lazio è dalla parte di Lotito e aspetta soltanto il via libera per tornare ad allenarsi, se e quando l’epidemia lo consentirà. Luis Alberto, ecco la notizia, è stato raggiunto nella Capitale dalla famiglia. Moglie e figli erano partiti per Siviglia all’inizio di marzo.

Correa è rimasto solo: suo padre e sua madre si trovano in Argentina, la fidanzata in Spagna dai genitori. Il Tucu non ha chiesto di partire alla società”, scrive il quotidiano romano.

L’attacco

“L’opposto di Inter e Juve: stranieri in fuga verso l’estero, persino mollando l’isolamento domiciliare in anticipo rispetto ai tempi stabiliti dalle disposizioni governative. Il dubbio, avanzato a Formello, prende consistenza seppur giustifi cato dall’emergenza (ben più grave) che stanno vivendo le regioni settentrionali, dove sarà complicatissimo tornare a giocare”.