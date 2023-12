CdS – L’Inter vola, la Lazio non più: divario enorme scavato in meno di cinque mesi

Molto è cambiato in casa Inter e Lazio dall'ultimo campionato: la partenza sprint ha permesso ai nerazzurri di volare in alto

Sono bastati pochi mesi, all'inizio di una nuova stagione, per disegnare gerarchie nel campionato totalmente diverse rispetto all'anno scorso. Su questo, in vista del posticipo di stasera, si sofferma il Corriere dello Sport: "Un’altra Inter e non è più la stessa Lazio. Diciassette punti di differenza. Un divario enorme, scavato in meno di cinque mesi. A giugno, campionato appena concluso, Sarri secondo e Inzaghi terzo, nessuno ci avrebbe creduto. Simone ora vola, pensando allo scudetto, come ha dimostrato il turnover (Barella, Bastoni e Lautaro in panchina) adottato nel confronto con la Real Sociedad. C’è una priorità precisa: la seconda stella evocata da Zhang alla cena di Natale.