CdS – Milan-Inter, Inzaghi ha sciolto l’ultimo dubbio di formazione

L'allenatore nerazzurro conosce bene la squadra da mandare in campo questa sera per affrontare il Diavolo al Meazza

Se l'è cavata con una piccola bugia bianca, per usare un'espressione cara a Beppe Marotta. Simone Inzaghi, stuzzicato proprio da Fcinter1908.it in conferenza stampa, sulla formazione di stasera per Milan-Inter ha detto di avere ancora qualche dubbio. In realtà, così non dovrebbe essere, considerando le tante certezze cui farà ricorso per provare a battere il Diavolo.