31% di LionRock a Oaktree

A tutto ciò va aggiunto un tassello: l’accordo con un’opzione put a vantaggio di LR e opzione call a vantaggio di Suning. Cosa significa concretamente? Che Suning aveva il diritto di riacquistare la quota di LR per 167 milioni e LR il diritto di venderla a Suning per la stessa cifra, alla stesa scadenza: gennaio 2024. Tecnicamente, la specularità e la simultanietà delle opzioni configurava la certezza che il pacchetto sarebbe passato a Suning perché almeno una delle parti avrebbe avuto convenienza sicura a esercitare il diritto. Una struttura simile fa pensare a un mero finanziamento di LR a Suning ma come mai Suning non ha rilevato subito il 31%, differendone l’acquisto e sostenendo un costo per interessi? Molti pensarono che dietro il 31% vi fosse dunque lo stesso Zhang ma, se era un finanziamento, perché LR non ne pretese il rimborso anziché dare in pegno le sue azioni? Tanto più che l’esercizio delle opzioni non c’è stato, le azioni sono rimaste a LionRock. E non sarebbe neppure potuto avvenire, perché LR non poteva vendere azioni su cui aveva trascritto un pegno sul pubblico registro italiano. Dunque rinunciò, di fatto, a ricavare 167 milioni dalla vendita a Suning, perché ora quelle azioni passano a Oaktree.