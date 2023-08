CdS – Pavard, l’Inter ha concesso altro tempo al Bayern Monaco per due motivi

L'aggiornamento sull'asse Monaco-Milano sul quale si attende il via libera definitiva per il trasferimento del francese

Il tempo stringe, il gong si avvicina. La finestra estiva di mercato sta per terminare e l'Inter conta di mettere a segno nelle prossime ore il colpo che chiuderebbe le operazioni in entrata. Tutte le attenzioni sono su Benjamin Pavard, per il quale si attendono novità a strettissimo giro di posta. Si legge infatti sul Corriere dello Sport di oggi:

Il Bayern ha ribadito che vuole accontentare Pavard e lasciarlo andare. L’Inter, con in mezzo la gara con il Cagliari, ha scelto di dare fiducia ai bavaresi, concedendo ancora qualche ora per permettere di sbloccare la situazione. In viale Liberazione continua a prevalere l’ottimismo, ma, in ogni caso, non si andrà oltre questo pomeriggio. Per le 15, infatti, è previsto un ulteriore e, a questo punto, definitivo confronto con il club tedesco.