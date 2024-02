Nel compresso febbraio l'Inter scenderà in campo ancora cinque volte. Il calendario mette a dura prova i nerazzurri, chiamati a gestire al meglio le proprie risorse. Come si comporterà Simone Inzaghi? All'orizzonte c'è subito una gara molto importante, per cui il turnover potrebbe slittare, come sottolinea il Corriere dello Sport. Si legge: "Tolto l’impegno ravvicinato di Supercoppa in Arabia, dopo Natale l’Inter ha sempre giocato una volta a settimana e così sarà fino alla trasferta di Salerno.