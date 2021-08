CdS – Rinnovo Barella, l’Inter vuole correre ai ripari per due motivi

Il centrocampista campione d'Europa con l'Italia è punto fermo del club nerazzurro pronto a rinnovargli il contratto

Non soltanto quello di Lautaro Martinez. L'Inter ha in ballo una serie di rinnovi, con priorità ben delineate. Spiega il Corriere dello Sport: "Ce ne sono diversi in stand-by che devono essere affrontati senza troppi indugi. Il primo in scaletta dovrebbe essere Barella, che attualmente percepisce 2,5 milioni a stagione. All’epoca della firma sul contratto, c’era stata la promessa di un pronto riconoscimento qualora il centrocampista fosse diventato un punto fermo della squadra. Anche nel suo caso, i tempi si sono dilatati ed è il motivo per cui l’Inter intende correre ai ripari. Peraltro, un prolungamento del suo contratto ridurrebbe la quota di ammortamento annuale, con conseguenti benefici per il bilancio".