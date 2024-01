Cds – Taremi, il colpo a zero è sempre più vicino: Inter senza rivali

L'attaccante iraniano, in scadenza di contratto con il Porto, è sempre più vicino ai nerazzurri, che lo vogliono per giugno

L'Inter continua a lavorare su Mehdi Taremi. L'attaccante iraniano, in scadenza di contratto con il Porto, è sempre più vicino ai nerazzurri, che vogliono prenderlo a costo zero per il prossimo giugno. Il lavoro diplomatico su Taremi è andato avanti per mesi, come testimonia il Corriere dello Sport.

"Anche per Taremi, il “lavoro” è di lungo corso. Era tra i candidati per l’attacco già la scorsa estate, prima che la scelta cadesse su Arnautovic. Dopo essere stato vicino al Milan a fine agosto, l’iraniano ha finito per rimanere al Porto, confermando la sua volontà di non rinnovare il suo contratto. Così l’Inter, in questi mesi, è diventata la sua prima scelta, senza, almeno per il momento, rivali all’orizzonte", scrive il quotidiano romano.