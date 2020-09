Milan Skriniar ieri è rimasto per 90 minuti in panchina durante Inter-Fiorentina. Lo slovacco è nel mirino del Tottenham, che spinge per accontentare Mourinho, suo grande estimatore. Ma la prima richiesta dell’Inter, 60 milioni di euro, ha spaventato gli Spurs.

Secondo Niccolò Ceccarini, “l’offerta del Tottenham all’Inter è di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 40 milioni di euro”.