CorSera – Inter, Eriksen fallisce ancora e Brozovic è condizionato dal mercato. E Skriniar…

“L’Inter vince con il fiatone. Due gol negli ultimi cinque minuti spezzano la Fiorentina e vanificano le prodezze di Ribery, campione eterno. Finisce 4-3 in una girandola di gol e di emozioni. I contiani non sono ancora pronti, ma hanno il coraggio del loro allenatore e non si arrendono mai”. Apre così l’articolo del Corriere della Sera in merito alla vittoria per 4-3 dell’Inter sulla Fiorentina al termine di una prova che lascia tanti spunti di riflessione, positivi e negativi.

Segnare 4 gol alla miglior difesa post-lockdown è una nota di merito per l’Inter che però deve registrare i meccanismi difensivi oltre che trovare una soluzione a diversi problemi: “Eriksen fallisce un’altra prova, Perisic non incide, Brozovic sembra condizionato dalle voci di mercato. E la difesa, senza De Vrij e con Skriniar in panchina perché vicino alla cessione al Tottenham, è troppo ballerina. Ma l’anima è quella giusta”, commenta il CorSera.