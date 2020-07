CdS – Mercato Inter: Cellino accontenterà Tonali e nerazzurri, ma a una condizione

Archiviato l’affare Hakimi con le visite mediche e la firma sul contratto fino al 2025, l’Inter pensa al nuovo colpo per rinforzare la squadra di Antonio Conte. Nel mirino c’è sempre Sandro Tonali, che questa sera affronterà i nerazzurri nella sfida di San Siro con il suo Brescia.

Il Corriere dello Sport racconta di contatti esplorativi tra Marotta e Ausilio con il presidente delle ‘Rondinelle‘ Cellino. Il calciatore ha già detto sì ai nerazzurri, mentre manca l’accordo tra i club. E chissà che la sfida di questa sera non possa fornire un nuovo assist a Inter e Brescia per tornare a parlare di Tonali.

La distanza tra le parti è ancora ampia: il Brescia chiede 50 milioni, l’Inter non si spinge oltre i 35 tra parte fissa e bonus e vorrebbe mettere in piedi un’operazione in stile Barella con il prestito con obbligo di riscatto. Cellino è disposto ad accontentare Tonali, tanto da aver già accantonato l’ipotesi di una cessione all’estero, e venire incontro alle necessità del club nerazzurro, ma solo a una condizione: incassare quanto previsto e non concedere sconti.