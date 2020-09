GdS – Inter, Zhang ad Appiano presenza significativa. Dopo l’allenamento…

Il mercato avanza e l’inizio della nuova stagione si avvicina. E’ un momento importante in casa Inter e il presidente Steven Zhang ha voluto manifestare la sua vicinanza alla squadra. Anche la Gazzetta dello Sport ha raccontato della sua presenza oggi ad Appiano Gentile. Questo il focus: “Zhang è arrivato ad Appiano proprio mentre la squadra entrava in campo per l’allenamento del pomeriggio. Ha assistito alla seduta al fianco dell’ad Marotta, del ds Ausilio e del vicepresidente Zanetti. Steven ha atteso appositamente la fine del lavoro sul campo per salutare Conte e i giocatori, ma intorno alle 19 è risalito in auto e ha lasciato Appiano. Una presenza comunque significativa, dopo il famoso summit che a fine agosto aveva sancito la decisione di proseguire con il progetto tecnico iniziato con Conte 15 mesi fa”.