CdS – Cessione Inter, Marotta invoca fretta ma per ora c’è una sola offerta. E Zhang…

Il tema della cessione societaria, in casa Inter, resta di estrema attualità anche se ciò non intacca il percorso della squadra che, in campo, non sembra risentirne.

Marotta invoca fretta: le ultime novità

Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’AD dell’Inter Beppe Marotta, nell’intervista pre-gara con la Fiorentina, ha invocato fretta nel tentare di chiudere il prima possibile ma la realtà dei fatti appare diversa:

“Ad ogni modo, la fretta invocata da Marotta non può non essere collegata a Bc Partners, visto che si tratta dell’unica offerta al momento sul tavolo di Suning. E’ vero che la famiglia Zhang ritiene la valutazione del fondo britannico ancora troppo bassa, ma la partita resta aperta. Vero che anche gli altri soggetti che hanno manifestato interesse per il club nerazzurro possono entrare concretamente in gioco. I tempi, però, senza la due diligence che Bc Partners ha già completano, rischiano di dilatarsi”.