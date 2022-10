Reuters – Almeno 2 investitori Usa vogliono l’Inter, per Zhang club non in vendita

Secondo quanto riporta la nota agenzia Reuters, tre fonti molto vicine all'ambiente hanno confermato come Goldman Sachs e la banca Raine, che ha curato la cessione del Chelsea, stiano lavorando per trovare possibili acquirenti per la società nerazzurra.

Oggi, in conferenza stampa, il presidente Steven Zhang ha però ribadito invece come la proprietà non stia trattando con alcun investitore: "Ogni anno sento queste voci. Sono quasi 7 anni che le sento, abbiamo vinto 3 trofei e stiamo migliorando. Non stiamo parlando con nessun possibile investitore, l'Inter non ha firmato con nessuno advisor", le parole di Zhang.