Ilaria D’Amico lascia il calcio, Champions ad Anna Billò. E l’Europa League andrà a…

Tempo di staffetta in casa Sky Sport. Ilaria D’Amico ha annunciato ieri l’intenzione di dire addio al calcio e allo sport in generale. Non sarà più lei a condurre le trasmissioni sulla Champions League.

“E la candidata numero uno per raccoglierne il testimone”, scrive oggi la Gazzetta dello Sport, “è Anna Billò, 43 anni di Carate Brianza che, dal 2013, è la compagna di Leonardo, attuale ds del Psg. Finora ha condotto il programma dedicato all’Europa League. Appassionatissima di calcio («Al sabato preferisco seguire la Liga che andare in discoteca», è da sempre il suo motto), Anna ha dato un po’ di colore ai capelli (biondo platino) e dimostrato professionalità e tempi adatti per la conduzione. Per questo motivo la scelta del direttore Federico Ferri dovrebbe cadere su di lei. Che lascerebbe, dopo questa edizione, il testimone dell’Europa League a Marco Cattaneo, già protagonista con il campionato e favorito sulla veneziana Roberta Noè”.