D’Amico: “Lascio il calcio, ho il rispetto. Vesto di nero? Da quando Vialli mi fece notare che sul seno…”

Ilaria D’Amico lascia lo sport. E’ la stessa conduttrice, compagna di Gigi Buffon, ad annunciarlo al Corriere della Sera. “Il lockdown ha avuto un ruolo. Mi sono chiesta dove volessi andare e ho sentito che dovevo raccogliere nuove sfide. Con lo sport mi sono tolta ogni sfizio: ho fatto un percorso bellissimo e netto”.

Quindi è così: Ilaria D’Amico lascia lo sport?

«Sì, dopo 23 anni che me ne occupo, quasi 18 a Sky. Finita la Champions volterò pagina: avrei potuto continuare per sempre, è una macchina che conosco benissimo. Ma voglio rodarne una nuova».

Non avrebbero potuto viaggiare in parallelo?

«L’ho fatto per anni ma non potrei ora, con la mia vita che è piena di cose belle, tra cui una famiglia abbastanza complessa, allargata. Voglio puntare su un solo obiettivo. Oggi, dopo molte sfide vinte, le mie nuove sono anche l’essere mamma, compagna e un riferimento per altri piccoli. Avrò un solo nuovo figlio professionale».

Ha già delle idee?

«Una prima serata che parli di attualità e diventi appuntamento fisso. Quando ne abbiamo parlato a Sky, ho sentito il richiamo della foresta».

Parlava di sfide vinte in questi anni. Una su tutte?

«La soddisfazione per essere andata oltre i cliché. Sento il rispetto di un mondo quasi tutto maschile: non conta io sia donna o uomo. Sono una giornalista che mette in campo la sua professionalità. Penso di aver contribuito a sdoganare la presenza femminile in certi ambiti».

Un’ultima foto dall’album dei ricordi di questi 18 anni?

«Il ritorno dopo la nascita del mio primo figlio: lo allattavo in camerino. In studio, a un certo punto Vialli mi lancia occhiate al seno, non capivo… Poi ho visto le chiazze sul vestito per la montata lattea… da allora vesto di nero».