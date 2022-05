Champions League, ecco in quale fascia sarebbe l’Inter senza scudetto

L'eventuale scudetto dell'Inter permetterebbe al club nerazzurro di affrontare i prossimi gironi di Champions League in prima fascia: altrimenti...

Oltre al trofeo in sé, lo scudetto regalerebbe a chi lo vincesse un posto garantito nella fascia d'élite della prossima Champions League. Ma se l'Inter non dovesse vincerlo? La Gazzetta dello Sport risponde a questa domanda: Per la gloria e pure per guadagnarsi un futuro europeo più agevole. L'eventuale scudetto dell'Inter, infatti, permetterebbe al club nerazzurro di affrontare i prossimi gironi di Champions League in prima fascia, da testa di serie, e quindi con probabilità maggiori di avere un gruppo più agevole da affrontare. In caso di secondo posto in campionato, invece, l'Inter finirebbe sicuramente in terza fascia vista la qualificazione ottenuta dal Lipsia, con conseguente rischio alto di un girone di ferro, come accaduto ad esempio nei due anni con Conte in panchina".