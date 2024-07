COME CAMBIA IL FORMAT — I principali cambiamenti sono rappresentati dall'abbandono del sistema della fase a gironi e dall'aumento di squadre che prendono parte al torneo, da 32 a 36. Secondo il nuovo format, le squadre giocheranno otto partite in una fase a girone unico: invece che giocare due volte, in casa e trasferta contro tre avversari come nel vecchio format, si giocheranno otto match contro otto avversari diversi, giocando metà delle partite in casa e metà in trasferta.

Per determinare le otto avversarie, le squadre verranno inizialmente divise in quattro fasce e verranno sorteggiate per giocare contro due compagini per fascia, disputando un match in casa e uno in trasferta contro le due squadre di una stessa fascia.

COME RAGGIUNGERE LA FASE AD ELIMINAZIONE DIRETTA — I risultati di ogni partita daranno corpo alla classifica generale delle 36 squadre partecipanti. Le prime otto classificate nella fase a girone unico si qualificheranno direttamente agli ottavi di finale.

Le squadre invece posizionate dal nono al ventiquattresimo posto si sfideranno in spareggi ad eliminazione diretta con gare di andata e ritorno per riempire il tabellone degli ottavi di finale. In fase di spareggio, le squadre classificate tra il nono e il sedicesimo posto saranno teste di serie e giocheranno (in linea di principo) il ritorno del confronto in casa. Le squadre invece classificate dal venticinquesimo posto in giù verranno automaticamente eliminate, senza la possibilità di ripescaggio in UEFA Europa League. Il sorteggio che avverrà per determinare gli accoppiamenti degli ottavi di finale, determinerà anche il percorso delle squadre fino alla finale, andando di conseguenza a comporre l'intero tabellone.

LE DATE — I sorteggi della fase a girone unico si terranno il 29 agosto 2024 nel Principato di Monaco. La prima giornata della fase a girone unico della competizione comincerà il 17 settembre, mentre l'ottava e ultima giornata della fase sarà il 29 gennaio 2025.

Dopo gli spareggi che verranno sorteggiati a Nyon il 31 gennaio 2025 e giocati l'11-12 febbraio (andata) e 18-19 febbraio (ritorno), ci sarà l'ultimo sorteggio, quello che decreterà gli accoppiamenti degli ottavi di finale e del resto del tabellone, che sarà sempre a Nyon, il 21 febbraio 2025. Per quanto riguarda la fase finale del torneo, gli ottavi di finale si giocheranno il 4-5 marzo (andata) e 11-12 marzo (ritorno), mentre i quarti di finale saranno l'8-9 aprile (andata) e 15-16 aprile (ritorno). La semifinale verrà invece giocata il 29-30 aprile (andata) e 6-7 maggio (ritorno).

LA FINALE — L'atto finale della UEFA Champions League 2024-25 si giocherà all'Allianz Arena di Monaco di Baviera il 31 maggio 2025. La prossima sarà la quinta finale giocata a Monaco di Baviera nella storia della competizione e la seconda all'Allianz Arena, dopo quella del 2012.

SQUADRE GIÀ QUALIFICATE — Arsenal, Aston Villa, Atalanta, Atletico Madrid, Barcellona, Bayer Leverkusen, Bayern Monaco, Benfica, Bologna, Borussia Dortmund, Brest, Bruges, Celtic, Feyenoord, Girona, Inter, Juventus, Lipsia, Liverpool, Manchester City, Milan, Monaco, Paris Saint-Germain, PSV Eindhoven, Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Sporting Lisbona, Stoccarda e Strum Graz.

