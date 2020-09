Inter-Fiorentina, c’è Kolarov dal 1′. Doppio ballottaggio in mediana: chance per Eriksen e Perisic?

Domani sera l’Inter farà il suo debutto stagionale ufficiale contro la Fiorentina. Il tecnico Conte ha l’imbarazzo della scelta e ha ancora alcuni dubbi da sciogliere. Queste le probabili formazioni secondo Gazzetta.it:

INTER – “La squalifica di De Vrij permetterà a Kolarov di giocare dal 1′ nei tre dietro insieme a D’Ambrosio (in pole su Skriniar) e Bastoni. In mediana ballottaggio Gagliardini-Brozovic, con il primo favorito, ed Eriksen (favorito su Sensi) trequartista. A destra debutta Hakimi, a sinistra c’è Perisic, in ballottaggio con Young. Davanti ovviamente Lukaku e Lautaro. Solo panchina per Vidal: il cileno ieri non si è allenato per risolvere alcune formalità burocratiche”.



FIORENTINA – “Pezzella dovrebbe riprendersi il posto a svantaggio di Ceccherini, mentre dovrebbe essere Bonaventura a fare posto per il debutto di Amrabat. Chiesa e l’ex Biraghi gli esterni. Da centravanti Kouamé con Ribery di spalla”.