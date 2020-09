Pasqual: “Con Vidal e Nainggolan l’Inter ha una mentalità diversa. Biraghi…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Manuel Pasqual parla del ritorno di Biraghi a Firenze: “La prima partita che ha fatto dopo essere tornato alla Fiorentina è stata ottima, ha messo quattro-cinque palloni più che invitanti e dietro non è stato messo troppo in difficoltà. Il fatto di andare all’Inter e giocare in una squadra che ha provato ad essere l’anti-Juve ed è arrivata in finale di Europa League gli ha dato la consapevolezza della sua forza e il fatto di sentirsi uno zio per i suoi compagni“. Sulla corsa scudetto ha aggiunto: “La vincitrice è quella che parte un passo avanti, ma l’Inter con l’inserimento Vidal ed anche Nainggolan se dovesse rimanere, hanno una mentalità diversa a centrocampo, quella che magari non davano loro Sensi, Barella e Brozovic dell’anno scorso“.

(TMW Radio)