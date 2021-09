Inter, Satriano avrà una chance con la Samp? “Non è utopistico”

L'uruguaiano è un talento che il club ha voluto trattenere nonostante le offerte. Visti gli impegni dei compagni in Nazionale può tornare utile

Eva A. Provenzano

Perché no? Satriano potrebbe avere una chance importante contro la Sampdoria. Con Correa e Lautaroreduci dalla Nazionale e da un volo che li porterà alla Pinetina solo sabato, il giovane nerazzurro potrebbe giocare in Serie A la prima gara della stagione.

Potrebbe essere un'arma in più per Inzaghi. "Stravede per l’uruguaiano, tanto da considerarlo, dopo un precampionato di livello e il soprannome dei tifosi sui social di Satri-gol, un giocatore pronto per le rotazioni nerazzurre. Con l’atleta che intanto si sta facendo apprezzare sempre di più dallo staff del tecnico ex Lazio, per un impegno che davvero è sotto gli occhi di tutti. Adesso poi è l’unico attaccante che lavora col gruppo ad Appiano Gentile e Inzaghi sta lavorando molto su di lui", scrive TuttoSport.

Dopo essersi messo in mostra nella preseason, sono stati diversi i club che lo hanno cercato, ad esempio in Italia il Cagliari, ma c'erano anche club esteri. Ma la società ha respinto gli assalti perché ritiene il calciatore pronto per dare una mano in caso Sanchez non dia garanzie a sufficienza visto l'ultimo infortunio.

Visti gli impegni dei suoi compagni in Nazionale e dato che è tra i pochi rimasti ad allenarsi ad Appiano con i compagni e Inzaghi "non è utopistico pensare che Satriano possa giocare buona parte della sfida contro i blucerchiati, da subentrante, o addirittura da titolare qualora Inzaghi opti per le due punte", si legge sul giornale torinese.

