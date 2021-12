Cliniche e NBA: ecco chi è Straus, l’uomo che parla con Zhang per l’acquisto dell’Inter

Vi abbiamo riportato dell'interesse di Daniel Straus, uomo d'affari americano, nei confronti dell'Inter: ecco chi è

"Classe 1956, nato a New York, Straus si occupa principalmente di strutture mediche, come cliniche private e case di cura, ma fra le sue molteplici compagnie che si occupano di investimenti in vari ambiti, c’è anche la Bridge Sports, LLC, che nel 2012 ha acquistato una quota di minoranza dei Memphis Grizzlies della NBA. Straus è stato anche vice presidente della franchigia fino al 2018, quando la Bridge Sports ha ceduto la sua partecipazione. Nel 2020 il gruppo di Straus ha provato anche a entrare in un’altra squadra NBA, i Minnesota Timberwolves, senza successo. Adesso ecco l’interesse per il calcio europeo e per l’Inter. Sarebbero già in corso dei discorsi fra le parti, anche se non si parla ancora di due diligence".