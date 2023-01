Vanni (Repubblica): “Chiarimento su Skriniar: non è in tribuna, ma a casa sua”

Non è in tribuna a San Siro Milan Skriniar per assistere a Inter-Atalanta di Coppa Italia. Lo svela Franco Vanni, giornalista di Repubblica

Alessandro Cosattini

"Chiarimento: Skriniar non è in tribuna, è a casa sua. Difficile quindi che sia stato "insultato da chi se lo è trovato di fianco in tribuna" come ho letto qui Inter-Atalanta".