Chiellini: “De Vrij è cresciuto molto all’Inter. Scorsa stagione è stata da top. E con Conte…”

Ai microfoni di NOS Nieuws, Giorgio Chiellini tesse le lodi di Stefan de Vrij. “È cresciuto enormemente negli ultimi anni, dopo il suo trasferimento dalla Lazio all’Inter“, dice il difensore bianconero. Merito anche di un allenatore come Antonio Conte: “La scorsa stagione ha avuto una stagione da top. Con Conte in panchina è nel posto giusto. Adesso è anche nell’età migliore per un difensore. Tra i 28 e i 32 anni, è l’età migliore in termini di maturità. L’Olanda ha tre difensori fantastici, quindi sarà difficile segnare“.

(vi.nl)