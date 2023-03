Ex arbitro Chiesa: “Rabiot la tocca di mano, ecco perché Chiffi non ha fischiato”

Per la seconda settimana di fila Rabiot è protagonista di un episodio del quale non ci sono abbastanza immagini: io senza tecnologia avrei fischiato perché ha dato la sensazione di toccarla di mano, ma forse, non avendo immagini da poter consultare, se l'arbitro non ha visto il tocco in diretta è stato giusto proseguire. Corretto non fischiare il fallo di mano di Vlahovic che ha il braccio completamente attaccato al corpo. Ok i rossi a Paredes e D'Ambrosio, non c'è nulla sul contatto Vlahovic-de Vrij in area nerazzurra”. Voto 5,5 per l’arbitro secondo Chiesa.