Chong, l’Inter va in sorpasso sulla Juve. Passi importanti dei nerazzurri nella trattativa

L’Inter guarda al mercato per rinforzare subito la squadra di Conte, ma anche per la prossima stagione. In quest’ottica il club nerazzurro sta lavorando anche a un colpo di prospettiva. Nei giorni scorsi nella sede nerazzurra sono arrivati gli agenti dell’esterno offensivo dello United Chong, in scadenza di contratto.

Secondo quanto riportato da Sportitalia, l’Inter avrebbe sorpassato la Juve nella corsa a Chong. Il club nerazzurro avrebbe mosso passi importanti in questa trattativa.