In Cile – Niente Inter, Vidal vuole restare a Barcellona. L’entourage: “L’unica cosa che conta…”

Arturo Vidal è uno dei nomi accostati con grande insistenza all’Inter e non è più una novità. Secondo quanto riportato dall’edizione cilena di AS, “l’ossessione di Conte per Vidal potrebbe non concretizzarsi un’altra volta”. Il centrocampista cileno, infatti, è intenzionato a restare a Barcellona. “Dice che ha amici, che gli piace la città e che la sua famiglia è contenta. Però c’è un altro fattore, il più importante: la Champions“, spiega AS che riporta il pensiero dell’entourage del giocatore.

“Ad Arturo, l’unica cosa che importa è il lato sportivo e vuole vincere la Champions. Dove potrebbe avere più possibilità di vincere la Champions se non al fianco del migliore al mondo?”, il commento dell’entourage di Vidal ad AS Chile. E il fatto che l’Inter sia stata eliminata dalla competizione non gioca a favore dei nerazzurri.