Clamoroso MilanNews: “Derby, più della metà dello stadio sarà interista”

"A fronte di questo i tifosi della Milano nerazzurra hanno voluto rispondere presente all'appuntamento, motivo per il quale c'è il serio rischio che oltre la metà dei presenti allo stadio siano di fede interista. Tutto questo perché la modalità d'acquisto dei biglietti non è stata gestita nel migliore dei modi, così come d'altronde anche l'opzione 'cambio nominativo', e questo ha permesso a tantissimi nerazzurri di sfruttare gli abbonamenti di amici e familiari per garantirsi un posto allo stadio in questo giorno che potrebbe essere speciale".