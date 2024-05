CM – Inter, intesa con Bento da tempo: cosa manca per chiudere l’affare

Il gradimento per il portiere brasiliano è ormai noto: i nerazzurri lavorano da tempo per anticipare la concorrenza

Nel mercato che sta per iniziare ci sarà da riflettere anche sul futuro della porta dell'Inter. Sommer ha ancora un altro anno di contratto, ma il club nerazzurro potrebbe affiancargli un profilo che in breve tempo lavorerebbe per prendere il posto dello svizzero. Il nome è già emerso, come conferma anche Calciomercato.com:

"Già da tempo l'Inter ha bloccato Bento e trovato un'intesa con il giocatore. Il suo contratto è in scadenza al 31 dicembre 2026 con l'Atletico che chiede una cifra tra i 20 e i 25 milioni di euro, trattabili. Bisogna sbrigarsi: le offerte per il brasiliano fioccano e, nonostante la voglia di Inter, c'è il rischio di farsi anticipare, come successo per Vicario. La palla è nel campo dei nerazzurri che devono valutare se aspettare prima di cedere per poi tentare l'affondo o anticiparlo per battere la concorrenza della Premier che incombe".