SM – Cena Inter, colloquio Conte-Zhang: al tavolo Antonio ha detto al presidente…

Vincere contro il Genoa per passare un Natale da primi in classifica, per poi tuffarsi sul mercato di gennaio. Sono giorni importanti per il presente e il futuro dell’Inter, pronta a rinforzarsi nella sessione invernale per lanciare ancora una volta la sfida scudetto alla Juventus. Il nome più chiacchierato in queste ore in ottica nerazzurra è senza dubbio quello di Dejan Kulusevski. Conte lo vorrebbe subito, come ribadito a Zhang al tavolo durante la cena di Natale della società. L’Inter, negli ultimi incontri avuti con l’Atalanta, si è messa in moto con decisione per anticipare la folta concorrenza (Juventus su tutti) e portare il giocatore a Milano.

Secondo quanto riferisce Sport Mediaset, si lavora per un affare da 35 milioni complessivi, con il possibile inserimento di Politano come contropartita.

(Fonte: Sport Mediaset)