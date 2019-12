Inter, si stringe per Kulusevski: i dettagli dell’offerta. E spunta una contropartita

L’Inter stringe i tempi per Dejan Kulusevski: il centrocampista classe 2000 è il grande obiettivo di mercato della dirigenza nerazzurra, e nella giornata di ieri è andato in scena un incontro con l’Atalanta per provare a bloccare il gioiellino svedese in vista della prossima stagione. Così scrive il Tuttosport: “Dopo settimane di movimenti sottotraccia, nelle ultime ore l’Inter ha fatto un passo ufficiale. Il club del presidente Steven Zhang ha incontrato l’Atalanta, proprietaria del cartellino del 19enne svedese esploso a Parma, per bruciare sul tempo Juventus e Manchester United“.

L’OFFERTA – “L’ad nerazzurro Beppe Marotta ha provato a tentare i Percassi con una cifra molto vicina ai 40 milioni richiesti. Assegno da 35 milioni più bonus con la possibilità di inserire nell’operazione Matteo Politano come parziale contropartita. La tempistica dell’affondo dell’Inter non è casuale: Antonio Conte punterebbe ad accogliere Kulusevski fin dal prossimo mese, convinto di poterlo trasformare in una mezzala moderna. Marotta vorrebbe quantomeno bloccare l’atalantino a gennaio per evitare quella che si prospetta come una sanguinosa asta estiva, soprattutto se il ragazzo continuerà a esprimersi su questi livelli in Emilia. Il Parma preferirebbe quest’ultima soluzione, ma di qui al 31 gennaio può succedere di tutto (in caso di anticipo, sarebbe Dimarco l’indennizzo per gli emiliani)“.