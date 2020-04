Renzi smentisce: “Mai detto che Chiesa andrà all’Inter. Anzi, ho subito…”

In mattinata hanno fatto il giro del web le parole di Matteo Renzi in merito al futuro di Federico Chiesa. L’ex Premier avrebbe infatti affermato che il classe ’97 l’anno prossimo avrebbe giocato nell’Inter. E’ arrivata però tramite il sito FiorentinaNews, la secca smentita da parte dell’ufficio stampa di Renzi: “Ormai smentire fakenews per noi è diventato un impegno a tempo pieno. Come sa chi ha seguito la diretta con Mentana di ieri sera su Instagram, il commento di un lettore suggeriva allo stesso Mentana un futuro nerazzurro per Chiesa e Renzi ha subito preso le distanze dicendo che su queste cose non si scherza. La chiacchierata calcistica si è conclusa con la differenza tra “gli strisciati a colori e gli strisciati bianchi e neri”, si legge.

(Fonte: FiorentinaNews)