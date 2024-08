Nel lungo editoriale pubblicato oggi su Repubblica in cui analizza il momento dell'Inter, Paolo Condò, giornalista, ha voluto consigliare il club nerazzurro su questo giovane: "All’Europeo Under 19 dello scorso luglio è stato apprezzato molto Luca Di Maggio — selezionato nell’undici ideale del torneo — centrocampista incursore del 2005 che radio mercato prevede in prestito in terza serie.