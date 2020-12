Condò: “Conte antico, il calcio si è evoluto in altra direzione. All’Inter consiglio…”

C’è qualcosa che inevitabilmente non ha funzionato nella gestione Conte fino a questo momento. L’Inter non è riuscita in quell’ulteriore cambio di passo che le si chiedeva al secondo anno con il tecnico pugliese in panchina. Nel mirino di Paolo Condò, ospite di Sky Sport, è finita anche la dialettica dell’allenatore: “Conte mi sembra troppo antico con la mistica del ‘tutto contro di me’, il furore e la rabbia. Il calcio si è evoluto verso la qualità. Non posso dire che non abbia fatto dei tentativi per inserire Eriksen, ma forse non sono stati sufficienti. All’Inter consiglierei di prestarlo magari e non di venderlo”.