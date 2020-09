Paolo Condò, ospite a Sky, ha parlato del mercato dell’Inter e si è soffermato soprattutto sul ruolo di Christian Eriksen: “Secondo me, quando parliamo di Inter, c’è un elefante nella stanza che facciamo finta di non vedere. Ed è Eriksen. E’ un giocatore di altissimo livello, deve diventare protagonista. Altrimenti lo vendi, non ha senso così. La stagione dell’Inter gira intorno a questo. Se vendi Eriksen, magari puoi puntare ad un altro acquisto di livello“.