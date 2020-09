CdS – Inter, via Eriksen per un centrocampo da scudetto? “Si muove qualcosa…”

L’Inter sembra avere le idee piuttosto chiare su come rinforzare la squadra, e in particolare il centrocampo, in vista della prossima stagione. Il club nerazzurro è pronto anche a sacrificare alcuni dei pezzi pregiati della rosa per accontentare l’allenatore. Spiega il Corriere dello Sport: “E’ ancora tutto in divenire in merito a Kanté. Il Chelsea ha già messo in chiaro che non lo cederà in prestito. L’Inter, quindi, è obbligata a raccogliere le risorse necessarie per il suo acquisto attraverso le cessioni. Si parla di una valutazione di non meno di una sessantina di milioni, che lavorando di diplomazia potrebbero scendere attorno alla cinquantina. La sostanza, però, non cambia: per mettere insieme quel tesoretto, occorre vendere un big e i nomi, come già emerso in questi giorni, sono quelli di Brozovic e di Eriksen. Per il croato si parla del Bayern. Per il danese, invece, potrebbe muoversi qualcosa in Premier. Intanto Conte aspetta, immaginando il suo centrocampo da scudetto”.