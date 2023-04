Condò: “Lukaku atteso per mesi, sarei sorpreso di vedere Dzeko in Inter-Juve perché…”

Romelu Lukaku è tornato in grande spolvero a Empoli. Il centravanti belga si candida per una maglia da titolare contro la Juve ma Inzaghi sembra propenso a scegliere Edin Dzeko come compagno di Lautaro.

Paolo Condò, ospite a Sky Sport, commenta così il ritorno dell'attaccante belga: "Sarei sorpreso di vedere Dzeko titolare domani. L'ambiente Inter aspettava da mesi una prestazione di Lukaku come quella di Empoli. E io credo che Inzaghi avesse in mente Lautaro-Lukaku come coppia titolare. Dzeko è eccellente terza opzione ma il secondo gol di Lukaku è un messaggio preciso. In una partita così importante vedrei meglio la coppia titolare. E la squalifica tolta sembra un altro messaggio a favore di Lukaku. Ma poi Inzaghi li vede quotidianamente e quindi può decidere meglio di noi"