Inter, congelato il taglio degli stipendi: stop alle negoziazioni, si attende chiarezza

In attesa di tornare in campo per le prime sedute di allenamento individuale, l’Inter ha preferito rinviare le questioni legate al taglio degli stipendi. Tuttosport spiega i motivi della decisione del club nerazzurro:

“Il ritorno alle sedute individuali, la possibile ripresa degli allenamenti collettivi e la decisione del governo sulla ripartenza del campionato. Alla luce di queste variabili, l’Inter preferisce congelare le trattative per il taglio degli stipendi dei calciatori. Il rientro dei giocatori alla Pinetina ha consigliato al club nerazzurro di sospendere temporaneamente le negoziazioni con giocatori e staff tecnico. Un mese fa il capitano Handanovic, a nome della squadra, aveva dato la disponibilità a una decurtazione. Se ne riparlerà quando tutti gli elementi saranno più chiari e permetteranno di decidere quante mensilità trattenere“.